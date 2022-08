Wielrenner Poels verlaat Vuelta na positieve coronatest

Wielrenner Wout Poels moet vanwege een positieve coronatest de Vuelta verlaten. De 34-jarige Nederlander van Bahrain Victorious heeft milde symptomen, meldt zijn ploeg. Poels stond 28e in het klassement en kwam nog niet dicht bij een etappezege.

De andere zeven renners testten negatief en stappen zondag weer op de fiets in een rit met weer veel beklimmingen met opnieuw een aankomst bergop, ditmaal op Les Praeres.

Al verschillende renners konden door een coronabesmetting niet verder in de Ronde van Spanje, die ruim een week geleden begon in Utrecht. Onder hen is ook de Nederlander Daan Hoole van Trek-Segafredo.