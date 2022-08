Jakobsen niet in Nederlandse wielerploeg voor WK in Australië

Wielrenner Fabio Jakobsen maakt geen deel uit van de Nederlandse selectie voor de WK van komende maand in het Australische Wollongong. Wielerunie KNWU bevestigt een bericht van het AD dat bondscoach Koos Moerenhout de Europees kampioen niet opneemt in het team.

Jakobsen veroverde eerder deze maand de Europese titel in München. De sprinter van Quick-Step – Alpha Vinyl won in juli de tweede etappe in de Tour de France.

De wegwedstrijd in Australië gaat over een zwaar parcours en Moerenhout verwacht daarom dat die niet gaat eindigen in een massasprint. De bondscoach heeft Mathieu van der Poel op het oog als kopman van de Nederlandse ploeg. De definitieve selectie is nog niet bekendgemaakt.