Nederlandse waterpoloërs starten EK met ruime zege op Duitsland

De Nederlandse waterpoloërs zijn het EK in Kroatië begonnen met een overtuigende overwinning. De ploeg van bondscoach Harry van der Meer versloeg Duitsland in Split met 13-6 (3-1 2-1 4-2 4-2). Jesse Koopman en EK-debutant Kas te Riele maakten beiden drie doelpunten, de andere goals kwamen van Pascal Janssen, Guus van IJperen (beiden twee), Luuk Gielen, Thomas Lucas en Jorn Winkelhorst.

Oranje overklaste Duitsland op alle fronten en dat uitte zich ook in enkele fraaie doelpunten. Zo tikte Lucas in de derde periode een hoge bal achterwaarts in het doel en verraste Te Riele de Duitse keeper vlak voor tijd met een fraaie boogbal.

Nederland neemt het woensdag op tegen Spanje en treft twee dagen later Roemenië. De vier groepswinnaars plaatsen zich rechtstreeks voor de kwartfinales, de nummers 2 en 3 van iedere poule spelen eerst kruisfinales.

In Split vindt gelijktijdig ook een EK voor vrouwen plaats. De Nederlandse waterpolosters begonnen het toernooi afgelopen weekeinde met ruime overwinningen op Kroatië (22-6) en Hongarije (13-4).