Van de Zandschulp start US Open met zijn hoogste ranking ooit

Tennisser Botic van de Zandschulp begint maandag met zijn hoogste ranking ooit aan de US Open. De 26-jarige Nederlander steeg een plek en bezet nu de 22e plaats op de wereldranglijst.

Van de Zandschulp werd op het ATP-toernooi van Winston-Salem uitgeschakeld in de halve finales. Hij neemt het maandag in de eerste ronde van het grandslamtoernooi van New York op tegen Tomas Machac uit Tsjechië.

Tallon Griekspoor, de tweede tennisser van Nederland, bleef staan op de 46e plaats. De 26-jarige Griekspoor werd afgelopen week in Winston-Salem in de tweede ronde uitgeschakeld door Van de Zandschulp. Tim van Rijthoven steeg twee plekken en staat 117e.

In de top 10 van de lijst veranderde niks. Daniil Medvedev blijft de lijst aanvoeren, voor de Duitser Alexander Zverev en de Spanjaarden Rafael Nadal en Carlos Alcaraz.

Tennisster Arantxa Rus steeg bij de vrouwen één plaats. Ze staat op plek 95. Iga Swiatek uit Polen blijft de WTA-ranglijst aanvoeren.