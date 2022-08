Van Rijthoven overleeft zeven matchpoints in eerste ronde US Open

Tim van Rijthoven heeft zich op sensationele wijze geplaatst voor de tweede ronde van de US Open. De nummer 117 van de wereld overleefde tegen de Chinese qualifier Zhang Zhizhen liefst zeven wedstrijdpunten en won met 3-6 6-7 (4) 7-6 (9) 6-1 6-4. De vijfsetter duurde 3 uur en 52 minuten.

Na bijna 4 uur benutte Van Rijthoven zijn eerste matchpoint na een afzwaaier van Zhang, die na het verlies van de derde set een aangeslagen indruk maakte. De Nederlander overleefde in de derde set bij 6-5 drie matchpoints op zijn eigen service en in de tiebreak nog eens vier. De Chinees, die nog nooit een wedstrijd heeft gewonnen op een grandslamtoernooi, was zijn zenuwen telkens niet de baas. Op een van de wedstrijdpunten mocht hij na een goede service aanleggen met zijn forehand, maar hij sloeg de bal in het net.

In de eerste drie sets had Zhang, die al drie kwalificatiewedstrijden had gewonnen in New York, het betere van het spel op baan 6. Hij domineerde de lange slagenwisselingen en Van Rijthoven leek af te stevenen op een nederlaag in drie sets. Na de tweede tiebreak kantelde het duel echter volledig.

Van Rijthoven sloeg liefst 26 aces, tegenover 22 voor Zhang. Bovendien kwam de Nederlander tot 72 winners. Op de belangrijke momenten speelde hij zijn beste tennis. Bij 5-4 in de vijfde set bleef hij erg rustig op de inmiddels erg druk geworden baan en hij liet Zhang gedesillusioneerd afdruipen.

De 25-jarige Van Rijthoven, die begin juli de vierde ronde haalde op Wimbledon, staat voor het eerst in het hoofdtoernooi van de US Open. Hij werd door het winnen van het grastoernooi van Rosmalen rechtstreeks toegelaten tot het laatste grandslamtoernooi van het jaar.

In aanloop naar de US Open kon Van Rijthoven wegens een rugblessure niet in actie komen. Half juli speelde hij voor het laatst een toernooi.

Bij de mannen doen er vier Nederlanders mee: Van Rijthoven, Botic van de Zandschulp, Tallon Griekspoor en qualifier Gijs Brouwer.