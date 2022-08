Wielerploeg Jumbo-Visma raakt ook Affini kwijt in Vuelta

De Sloveense kopman Primoz Roglic van Jumbo-Visma heeft in de Ronde van Spanje opnieuw een knecht zien afhaken. De Italiaan Edoardo Affini is volgens de Nederlandse ploeg ziek geworden en gaat daarom na de rustdag niet meer van start in de individuele tijdrit van dinsdag. Affini (26) stond in het klassement op plek 115.

Zondag haakte Sepp Kuss al af vanwege ziekte. De Amerikaan ontbrak aan de start van de negende etappe.

Roglic won de Vuelta de afgelopen drie jaar. De Sloveen staat nu op de derde plaats in het algemeen klassement, op bijna 2 minuten van Remco Evenepoel. De Belg wil dinsdag in de tijdrit over bijna 31 kilometer tussen Elche en Alicante zijn leidende positie in het klassement verstevigen.

Roglic pakte vorig jaar in Japan olympisch goud op de tijdrit, Evenepoel eindigde toen als negende. Die tijdrit ging over heuvelachtig parcours. Tussen Elche en Alicante rijden de Vuelta-deelnemers over vrijwel vlakke wegen.