Griekspoor niet voorbij Argentijn Coria in eerste ronde US Open

Het is Tallon Griekspoor niet gelukt de tweede ronde van de US Open te bereiken. De nummer 2 van Nederland verloor met 7-5 6-4 6-3 van de Argentijn Federico Coria, die dit jaar nog geen wedstrijd had gewonnen op grandslamniveau.

De nummer 78 van de wereld, die zijn beste resultaten op gravel heeft behaald, had de zege na 2 uur en 2 minuten binnen. De jongere broer van oud-prof Guillermo Coria – voormalig finalist op Roland Garros – maakte het af op zijn eerste wedstrijdpunt na een misser van Griekspoor, die een forehand wild uit sloeg.

Vorig jaar haalde Griekspoor (26), die erg slordig speelde op baan 6 van Flushing Meadows, nog de tweede ronde in New York. De huidige nummer 46 van de wereld verloor toen van de Serviër Novak Djokovic. Dit jaar haalde Griekspoor op alle grand slams eveneens de tweede ronde.

Maandag wisten Botic van de Zandschulp en Tim van Rijthoven wel de openingsronde te overleven in New York. Zij komen woensdag weer in actie.