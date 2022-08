Swiatek staat slechts drie games af in eerste duel op US Open

Tennisster Iga Swiatek heeft bij haar eerste duel op de US Open slechts drie games afgestaan. De Poolse nummer 1 van de wereld liet de Italiaanse Jasmine Paolini met 6-3 6-0 kansloos.

Swiatek maakte het in het Louis Armstrong Stadium na 1 uur en 6 minuten af op haar tweede wedstrijdpunt. “Ik wist haar steeds meer aan het lopen te krijgen en ging steeds beter spelen. Ik hou van dit soort wedstrijden, omdat het goede tests voor me zijn en de dingen die ik heb getraind tot uitvoering kan brengen”, zei de dit jaar zo dominante Poolse.

Swiatek kende een moeizame voorbereiding op de US Open. Waar ze maandenlang ongeslagen was, verloor ze tussen Wimbledon en de US Open drie keer vroegtijdig. In Toronto en Cincinnati, twee belangrijke voorbereidingstoernooien, bleef ze in de derde ronde steken.

De 21-jarige Swiatek is op de US Open nog nooit verder gekomen dan de vierde ronde. Vorig jaar verloor ze bij de laatste zestien van de Zwitserse Belinda Bencic.