Tennisster Rus opnieuw na eerste ronde klaar op US Open

Arantxa Rus is er niet in geslaagd zich ten koste van de Amerikaanse Shelby Rogers te verzekeren van een plek in de tweede ronde van de US Open. De 29-jarige Rogers, als 31e geplaatst in eigen land, was met 3-6 6-3 6-4 te sterk voor de beste tennisster van Nederland.

Voor de 31-jarige Rus, de nummer 95 van de wereld, was het al de tiende nederlaag op rij in de openingsronde van een grand slam. Ruim 2,5 jaar geleden won ze op de Australian Open voor het laatst een wedstrijd op een grandslamtoernooi.

Alleen in 2011 wist Rus de eerste ronde te overleven in New York. Ze won elf jaar geleden van de Russin Jelena Vesnina.