Van de Zandschulp in vijf sets langs Tsjechische qualifier

Botic van de Zandschulp heeft zich zeer moeizaam geplaatst voor de tweede ronde van de US Open. De beste tennisser van Nederland had vijf sets nodig om zich te ontdoen van de Tsjechische qualifier Tomas Machac: 3-6 7-6 (3) 6-1 3-6 7-5.

Het was al de vierde keer dat Van de Zandschulp de nummer 126 van de wereld trof en de laatste twee ontmoetingen, beide op een lager niveau, had hij verloren. Bij zijn weerzien met Flushing Meadows wist hij uitschakeling ternauwernood te voorkomen en na 4 uur en 8 minuten maakte hij het af met een volley, waarna hij op de baan ging zitten.

Van de Zandschulp (26) beleefde vorig jaar zijn doorbraak door de kwartfinales te halen in New York. Toen moest hij eerst drie kwalificatiewedstrijden winnen, dit jaar is hij als 21e geplaatst.

Van de Zandschulp begon erg slordig aan het duel op baan 8 en hij noteerde in de beginfase veel onnodige fouten. Al na ruim een half uur had hij de openingsset verloren. Net als wel vaker op de afgelopen grandslamtoernooien toonde Van de Zandschulp veerkracht. Hij trok de tweede set via een sterke tiebreak naar zich toe en won met overtuigend tennis de derde set.

De 21-jarige Machac wist toch een vijfde set af te dwingen en daarin keek de Nederlander tot 5-4 tegen een achterstand aan. Hij raakte echter niet in de war en plaatste op 5-5 de beslissende break met een verwoestende forehand. Een game later maakte hij het gedecideerd af op zijn eerste wedstrijdpunt, nadat hij een punt eerder nog een fraaie passing met zijn backhand had geslagen.

De Nederlander noteerde weliswaar 68 winners, maar ging ook 63 keer onnodig in de fout. Ook sloeg hij twaalf dubbele fouten. In aanloop naar de US Open klaagde Van de Zandschulp al over een wisselvallige opslag.

In de tweede ronde neemt Van de Zandschulp het op tegen de Fransman Corentin Moutet, die voormalig winnaar Stan Wawrinka na twee sets zag opgeven: 6-4 7-6 (7). De inmiddels 37 jaar oude Wawrinka won de US Open in 2016.

Eerder op de dag bereikte ook Tim van Rijthoven de tweede ronde. Dinsdag komen Tallon Griekspoor en Gijs Brouwer in actie in de openingsronde.