Waterpolosters naar kwartfinale op EK na zege op Griekenland

De Nederlandse waterpolosters hebben ook hun derde groepswedstrijd op het EK in Split ruim gewonnen. De ploeg van bondscoach Evangelos Doudesis versloeg Griekenland: 13-8 (1-2 5-3 4-3 3-0).

Oranje is na drie overwinningen zeker van een plaats in de kwartfinales. Nederland won eerder op het EK al van Kroatiƫ (22-6) en verbaasde met een monsterzege op Hongarije (13-4). Eind juni verloren de waterpolosters op het WK in Boedapest in de halve finales nog met 13-12 van de Hongaarse vrouwen. Hongarije moest het in de finale afleggen tegen de Verenigde Staten. Op het EK ontbreken wel een paar topspeelsters bij Hongarije.

Brigitte Sleeking en Lola Moolhuijzen scoorden beiden driemaal voor Nederland tegen Griekenland.