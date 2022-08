Wielrenner Evenepoel slaat toe in tijdrit van Vuelta

Remco Evenepoel heeft de leiding in de Ronde van Spanje nog steviger in handen gekregen. De Belgische kopman van Quick-Step – Alpha Vinyl was een klasse apart in de tiende etappe, een individuele tijdrit over 30,9 kilometer van Elche naar Alicante.

Evenepoel haalde op een vlak parcours als enige een gemiddelde boven de 55 kilometer per uur. Primoz Roglic eindigde als tweede. De Sloveen van Jumbo-Visma moest 48 seconden toegeven. De Franse tijdritspecialist RĂ©mi Cavagna werd derde op 1 minuut.

Roglic klom naar de tweede plaats van het algemeen klassement. Hij heeft nu een achterstand van 2.41 op Evenepoel. Enric Mas zakte naar de derde plaats, op 3.03 van de Belgische leider van het klassement.