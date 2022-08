Wielrenner Hayter moet Vuelta ook verlaten met corona

Het coronavirus heeft opnieuw een renner gedwongen om de Ronde van Spanje te verlaten. De 23-jarige Brit Ethan Hayter van Ineos Grenadiers testte positief en de Vuelta is daarom voor hem voorbij. Heel wat renners moesten de etappekoers de afgelopen dagen om dezelfde reden verlaten, onder wie de Nederlanders Daan Hoole (na de vierde etappe) en Wout Poels (na de achtste etappe).

De Vuelta gaat dinsdag na een rustdag verder met een individuele tijdrit over bijna 31 kilometer tussen Elche en Alicante. Remco Evenepoel, de Belg die de rode leiderstrui draagt, hoopt op het vlakke parcours zijn voorsprong in het klassement uit te breiden. Evenepoel behoort tot de favorieten voor de ritwinst. Hayter, de Britse kampioen tijdrijden, werd ook gezien als kanshebber. Hij stond in het algemeen klassement op de 79e plaats.