Griekse tennisster Sakkari ook snel uitgeschakeld op US Open

De Griekse tennisster Maria Sakkari is in de tweede ronde van de US Open uitgeschakeld. De nummer 3 van de wereld liet zich in drie sets verrassen door de Chinese Wang Xiyu, de mondiale nummer 75: 6-3 5-7 5-7. De partij duurde liefst 2 uur en 44 minuten.

De 27-jarige Sakkari presteert dit seizoen ondermaats op de grandslamtoernooien. Op de Australian Open haalde ze nog de vierde ronde, maar Roland Garros en Wimbledon zaten er al op na respectievelijk de tweede en derde ronde.

In aanloop naar de US Open werd Sakkari ook vroegtijdig uitgeschakeld in San Jose, Toronto en Cincinnati.