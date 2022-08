Nadal door naar tweede ronde US Open

Viervoudig tenniskampioen Rafael Nadal mag door naar de tweede ronde van de US Open. Hij versloeg AustraliĆ«r Rinky Hijikata in vier sets: 4-6 6-2 6-3 6-3. De 36-jarige Spanjaard, die voor z’n 23e grandslamtitel gaat, neemt het in de volgende ronde op tegen de Italiaan Fabio Fognini.

“Ik ben heel blij weer terug te zijn. Het is lang geleden dat ik hier gespeeld heb. Ik dacht dat ik misschien nooit meer terug zou komen”, zei Nadal na afloop van de wedstrijd. In 2019 won hij voor het laatst de titel in New York.