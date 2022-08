Oud-winnares Osaka strandt in eerste ronde US Open

Tennisster Naomi Osaka is in de eerste ronde van de US Open uitgeschakeld. De tweevoudig winnares van het Amerikaanse grandslamtoernooi verloor in New York in twee sets van de Amerikaanse Danielle Collins: 7-6 (5) 6-3.

De 28-jarige Collins was dit jaar finaliste van de Australian Open, waar ze de eindstrijd verloor van de inmiddels gestopte Ashleigh Barty. Osaka, voormalig nummer 1 van de wereld, won de US Open in 2018 en 2020, maar kende dit jaar een moeizame aanloop. In Toronto gaf de 24-jarige Japanse op vanwege rugklachten, in Cincinnati verloor ze ook in de eerste ronde.

Osaka begon nog goed en nam een 3-0 voorsprong in de eerste set. Collins knokte zich echter terug en was de beste in de tiebreak. In de tweede set kwam de Amerikaanse op 5-3. Osaka kreeg nog twee breakkansen in de daaropvolgende game, maar Collins sloeg op haar eerste matchpoint meteen toe.