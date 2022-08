Tennisser Brouwer in tweede ronde US Open tegen Musetti

Tennisser Gijs Brouwer treft in de tweede ronde van de US Open Lorenzo Musetti. De Italiaanse nummer 30 van de wereldranglijst versloeg na een lange partij in New York de Belg David Goffin. Pas in de tiebreak van de vijfde set viel de beslissing in het voordeel van Musetti: 3-6 7-5 6-4 3-6 7-6 (9).

De 26-jarige Brouwer, die het hoofdtoernooi van Flushing Meadows had bereikt via de kwalificaties, won eerder dinsdag verrassend van de Fransman Adrian Mannarino in drie sets: 6-3 6-4 6-4. Mannarino had afgelopen weekend nog het ATP-toernooi van Winston-Salem op zijn naam geschreven.

De 26-jarige Brouwer is de nummer 181 van de wereld. Hij mocht op de US Open voor de tweede keer meedoen aan de kwalificaties van een grandslamtoernooi en boekte vorige week drie overwinningen in de voorronden. De 20-jarige Musetti is als 26e geplaatst in New York.