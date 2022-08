Titelhoudster Emma Raducanu heeft in de eerste ronde van de US Open verloren van de Franse Alize Cornet. De Franse was in 1 uur en 42 minuten met 6-3 6-3 te sterk voor de Britse Raducanu.

De Britse is slechts de derde vrouwelijke titelverdediger in de geschiedenis van het grandslamtoernooi die in de eerste ronde van het opvolgende toernooi verliest. De vorige keer dat dat gebeurde was in 2017, toen het de Duitse Angelique Kerber overkwam.