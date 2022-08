Van de Zandschulp en Van Rijthoven op jacht naar derderondeplek

Tennissers Botic van de Zandschulp en Tim van Rijthoven gaan zich woensdag proberen te plaatsen voor de derde ronde van de US Open. Ook Serena Williams komt weer in actie in New York.

Van de Zandschulp neemt het op baan 13 in de eerste partij van de dag (17.00 uur Nederlandse tijd) op tegen de Fransman Corentin Moutet, de nummer 112 van de wereld. De Nederlander staat negentig plekken hoger op de ranglijst.

Van Rijthoven treft met Casper Ruud een tegenstander van formaat. De Noor is als vijfde geplaatst. De wedstrijd wordt gespeeld op baan 17, waar Van Rijthoven en Ruud moeten wachten op twee duels uit het vrouwentoernooi.

Williams speelt net als op maandag de eerste avondpartij, die niet voor 01.00 uur begint. Ze neemt het op tegen de als tweede geplaatste Anett Kontaveit uit Estland. De 40-jarige Williams maakte voor het toernooi bekend dat ze toe is aan een nieuwe fase in haar leven. Hoogstwaarschijnlijk is de US Open haar laatste toernooi.