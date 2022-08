Verstappen verwacht in Zandvoort niet die dominantie als in Spa

De vraag is niet of Max Verstappen dit jaar zijn tweede wereldtitel in de Formule 1 pakt, maar wanneer. Met een voorsprong van 93 punten op teamgenoot Sergio Pérez en 98 punten op Ferrari-rivaal Charles Leclerc gaat de Nederlander met een comfortabele marge de laatste acht races in. In een heel gunstig scenario, waarin Verstappen de komende races allemaal wint, kan hij het kampioenschap mogelijk al vier races voor het einde beslissen.

Verstappen zelf is nog niet bezig met de titel, ook al gaf zijn dominante zege in de Grote Prijs van België alle aanleiding om alvast te mijmeren over een tweede kampioenschap. De Limburger van Red Bull bekijkt het van race tot race en richt vanaf donderdag al zijn aandacht op Zandvoort, na de race op Spa-Francorchamps zijn tweede thuisrace. “Spa was geweldig, de auto voelde het hele weekeinde goed, maar we hadden niet verwacht dat het zo perfect zou gaan. Dit circuit lijkt gemaakt voor onze auto”, zei Verstappen na zijn ‘masterclass’.

Hij hoopt uiteraard in Zandvoort weer zo dominant te zijn, maar verwacht dat niet. “Dat circuit is wat moeilijker voor ons vanwege de layout: meer downforce en minder lange rechte stukken. Ik denk dat het weer een spannend gevecht gaat worden met Ferrari.”

Verstappen was in België onnavolgbaar. Hij startte als veertiende, maar na twaalf van de 44 ronden lag hij al aan de leiding. Met een voorsprong van ruim 17 seconden op Pérez passeerde hij als eerste de finishvlag. Na afloop werd de regerend wereldkampioen overladen met complimenten; hij kwam van een andere planeet, zei teamgenoot Pérez. Een klasse apart, vond teambaas Toto Wolff van Mercedes. De beste prestatie ooit van Red Bull, prees zijn teambaas Christian Horner. “Max heeft, sinds hij vorig jaar het kampioenschap won, een nieuwe stap gezet. Het heeft hem in veel opzichten bevrijd, en hij rijdt op een ongelooflijk niveau. Een coureur die volledig één is met de auto en in absoluut de beste periode van zijn carrière zit”, aldus Horner.

Verstappen zei er in de persconferentie na de race in Spa zelf ook wat over. “Elk jaar doe je ervaring op, maar je kunt de jaren niet met elkaar vergelijken. De auto’s zijn totaal anders om mee te rijden en te racen. Ik denk dat we in deze fase van het jaar veel competitiever zijn dan vorig jaar. Vorig jaar rond deze tijd was Mercedes sterker. Ik heb toen een paar keer gewonnen, maar dat lag niet altijd aan de pure snelheid van de auto. We hebben het als team toen heel goed uitgevoerd.”

Zandvoort brengt in ieder geval goede herinneringen naar boven, want hij won vorig jaar de race die na 36 jaar terugkeerde op het circuit in de duinen. Hij wist toen 72 ronden lang de vlak achter hem rijdende Hamilton achter zich te houden.