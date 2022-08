Wielrenner Julian Alaphilippe is in de elfde etappe van de Ronde van Spanje uitgevallen. De wereldkampioen uit Frankrijk kwam ten val. Volgens de eerste berichten is er vermoedelijk sprake van een blessure aan een schouder.

Simon Yates en Pavel Sivakov gingen niet meer van start. Beiden hebben positief getest op het coronavirus. Dat gold ook voor de Spanjaarden Roger AdriĆ , Hector Carretero en Pau Miquel.