Amerikaanse tennisser Isner trekt zich terug uit US Open

De Amerikaanse tennisser John Isner heeft zich op de US Open teruggetrokken wegens een polsblessure. De 37-jarige Isner, de nummer 48 van de wereld, zou het in de tweede ronde opnemen tegen de Noor Holger Rune.

“Tijdens mijn wedstrijd van dinsdag heb ik op onfortuinlijke wijze een breuk in mijn linkerpols opgelopen. Het is overbodig om te melden dat ik me terugtrek. Tot ziens in 2023”, schrijft Isner op sociale media.

Isner, die in de openingsronde in drie sets van de Argentijn Federico Delbonis had gewonnen, haalde twee keer de kwartfinales in New York: in 2011 en 2018.

Half september treft Nederland de Verenigde Staten op de Daviscup Finals, maar Isner is niet geselecteerd door captain Mardy Fish.