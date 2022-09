Hamilton doorstaat zware klap en wil revanche in Zandvoort

Lewis Hamilton is gezond en wel aangekomen op circuit Zandvoort, waar komend weekeinde de Dutch Grand Prix wordt gehouden. De zevenvoudig wereldkampioen in de Formule 1 stapte in een maagdelijk wit pak uit zijn auto en wandelde vervolgens naar de paddock.

De Britse coureur van Mercedes wil in Zandvoort graag wat goedmaken, want vorige week viel hij in de Grote Prijs van Belgiƫ al in de eerste ronde uit na een botsing met de Spanjaard Fernando Alonso (Alpine). De auto van Hamilton reed over een van de wielen van die van Alonso en werd de lucht in geslingerd. Met een harde klap kwam de Mercedes weer op het asfalt terecht, maar de schade was te groot om de race te vervolgen.

Die klap was hard, meldde directeur autosportstrategie James Vowles van Mercedes op de website van de Formule 1. “Het was een grote impact die in de auto is gemeten met 45 G-krachten en dat is erg veel bij een verticale belasting.”

Hamilton liep geen letsel op, zei Vowles. “Het gaat goed met hem; hij zal in Zandvoort graag revanche nemen. Hij was vooral gefrustreerd, omdat hij een heel snelle raceauto had, waarmee hij op het podium had kunnen eindigen.”