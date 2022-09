Ocon wil liefst Schumacher als teamgenoot bij Alpine

Esteban Ocon heeft bekend dat hij het liefst Mick Schumacher vanaf volgend jaar als teamgenoot heeft bij het Formule 1-team Alpine. De Duitser moet dan de plek overnemen van de Spanjaard Fernando Alonso, die vertrekt naar Aston Martin. “Er wordt veel gepraat momenteel en ik weet ook dat het team de beste keuze zal maken, maar als ik het voor het zeggen had zou ik Mick een contract geven bij ons”, zei de Fransman bij een persmeeting voorafgaande aan de Dutch Grand Prix op het circuit van Zandvoort.

Mick Schumacher, de zoon van racelegende en zevenvoudig wereldkampioen Michael, moet waarschijnlijk eind van dit jaar de jeugdopleiding van Ferrari verlaten. Daarmee is ook zijn toekomst bij zijn huidige team Haas F1, dat op motoren van Ferrari rijdt, ongewis. “Ik kan niets zeggen over contractuele zaken, die zijn niet voor de openbaarheid”, zei de 23-jarige Schumacher.

Alpine had aanvankelijk reserve Oscar Piastri op het oog voor het zitje van Alonso, maar de talentvolle Australische coureur ontkende dat hij een contract had ondertekend. Alpine voert nu nog een juridische strijd over het contract van Piastri, maar het heeft er alle schijn van dat een andere coureur de plek van Alonso zal innemen. De naam van Daniel Ricciardo is daarbij gevallen, maar ook die van de Fransman Pierre Gasly.

Wat Ocon betreft wordt het Schumacher. “Mick is in de eerste plaats een goede vriend van me, maar ik denk dat hij ook zijn talent heeft laten zien. Het is in de Formule 1 niet makkelijk om te presteren met een auto die in de achterhoede rijdt. Ik denk dat hij heel goed zal presteren in een auto die competitief is en dat is de Alpine op dit moment.”