Serena Williams ook vrijdag op primetime op US Open

Serena Williams speelt ook vrijdag de eerste avondwedstrijd op de US Open. De 40-jarige Amerikaanse neemt het in de derde ronde op tegen de Australische Ajla Tomljanovic.

Het is al de derde keer dat Williams op primetime, 19.00 uur Amerikaanse tijd (01.00 uur Nederlandse tijd), in actie komt. Hoogstwaarschijnlijk is de 23-voudig grandslamkampioene bezig aan haar laatste toernooi. De voormalig nummer 1 van de wereld liet voorafgaand aan de US Open weten dat ze toe is aan een nieuwe fase in haar leven, maar heeft nog geen specifiek afscheidstoernooi genoemd.

In de tweede avondpartij neemt Daniil Medvedev, de titelhouder bij de mannen, het op tegen de Chinees Wu Yibing. Ook de Amerikaanse tennissters Madison Keys en Coco Gauff treffen elkaar, in de middagsessie, op de hoofdbaan.