Verstappen gelooft niet in thuisvoordeel, maar gaat wel genieten

Max Verstappen gelooft niet in zoiets als thuisvoordeel, maar de Dutch Grand Prix maakt wel wat los bij hem. “Als je weet wat je moet doen maakt het niet uit waar je bent, maar ik zie op het circuit van Zandvoort wel het voordeel van de vele fans in het oranje. Vorig jaar was ongelooflijk, de sfeer was fantastisch. Ik kijk zeker uit naar de komende dagen”, zei de regerend wereldkampioen in aanloop naar het Formule 1-evenement.

“Het is een geweldig circuit en heerlijk om te rijden in een Formule 1-auto. Het is ook hartstikke leuk om die oranjegekte te zien. Vanuit de garagebox zie je al die mensen op de tribunes een feestje bouwen en als je de baan oprijdt hoor je ze juichen. Ik ga er zoveel mogelijk van genieten”, zei de coureur van Red Bull.

Verstappen won vorig jaar zijn ’thuisrace’ na een enerverend duel met de Brit Lewis Hamilton van Mercedes. De twee duelleerden tot aan de laatste race in Abu Dhabi om de titel. Dit jaar leidt hij met nog acht races te gaan met een riante voorsprong het kampioenschap. “Toch is de beleving niet anders. Ik benader de race hetzelfde en probeer het beste resultaat te halen. Er kan nog steeds van alles misgaan en daarom blijf ik en het hele team gefocust op zo goed mogelijk presteren en geen fouten maken”, aldus de Nederlander.

Dat zijn auto goed is, ontkent hij niet. “Vorige week won ik op Spa in een nagenoeg perfecte auto. Het ging beter dan ik had verwacht, maar het circuit in BelgiĆ« is bijzonder geschikt voor onze auto. Hier in Zandvoort zal het weer dichter bij elkaar zitten: er is hier veel meer ‘downforce’ op de auto, de layout is totaal anders en er is ook minder snelheid op de rechte stukken. Het wordt in ieder geval interessant en ik weet zeker dat we snel zijn als we de juist afstelling vinden. De vraag is alleen nog hoeveel sneller we zijn in vergelijking met de anderen.”