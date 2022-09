Waterpolosters winnen met ruime cijfers van Roemenië

De Nederlandse waterpolosters hebben bij de Europese titelstrijd in Split met ruime cijfers gewonnen van Roemenië. In de vierde groepswedstrijd zegevierde Oranje met 28-0 (8-0 7-0 6-0 7-0). Daardoor is Oranje nu zeker van de winst in de groep.

De ploeg van bondscoach Evangelos Doudesis kwam geen moment in problemen tegen de Roemeense vrouwen. Na zeges op gastland Kroatië (22-6), Hongarije (13-4) en Griekenland (13-8) was Nederland al zeker van de kwartfinales. Zaterdagavond nemen de vrouwen het in de laatste groepswedstrijd op tegen Duitsland.

Simone van de Kraats was topscorer bij Oranje met acht doelpunten. Maartje Keuning was tegen de Roemeense vrouwen goed voor vijf treffers.