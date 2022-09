Wielrenner Boy van Poppel uit Vuelta na positieve coronatest

Boy van Poppel gaat niet meer van start in de twaalfde etappe van de Vuelta. De Nederlandse wielrenner van Intermarché-Wanty-Gobert heeft positief getest op het coronavirus. Van Poppel behaalde woensdag met de tiende plaats in de elfde rit zijn beste prestatie in deze Vuelta. Zijn broer Danny eindigde als tweede achter de Australische ritwinnaar Kaden Groves.

De Colombiaan Santiago Buitrago van Bahrain Victorious werd donderdag ook positief getest op corona. De Ronde van Spanje is al veel renners kwijtgeraakt vanwege corona. Eerder moest Jan Hirt, de Tsjechische ploeggenoot van Van Poppel, de Vuelta al verlaten. Ook de Nederlanders Daan Hoole en Wout Poels haakten af met een coronabesmetting.