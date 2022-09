Wielrenner Carapaz blijft Kelderman voor in twaalfde rit Vuelta

Richard Carapaz heeft de twaalfde etappe van de Ronde van Spanje gewonnen. De klimmer uit Ecuador was de beste van een kopgroep van aanvankelijk 32 renners. Wilco Kelderman eindigde als tweede op 9 seconden. De Spanjaard Marc Soler werd derde op 24 seconden.

Carapaz liep in de eerste week van de Vuelta veel tijdverlies op. De renner van Ineos Grenadiers kreeg daardoor de ruimte van de klassementsrenners. Remco Evenepoel zag zijn leidende positie niet in gevaar komen in de etappe over 192 kilometer van Salobreña naar Peñas Blancas. De Belg kwam wel ten val en liep een schaafwond op een dijbeen op.

Evenepoel finishte op ruim 7 minuten van Carapaz. Hij won een sprintje van Primo Roglic en Enric Mas, zijn grootste concurrenten voor de eindzege.