AZ moet vakken sluiten in Europese thuiswedstrijd tegen Vaduz

AZ mag in de eerste thuiswedstrijd in de groepsfase van de Conference League op 15 september tegen FC Vaduz uit Liechtenstein geen toeschouwers toelaten in enkele vakken in het stadion. De Europese voetbalbond UEFA heeft de Alkmaarders die straf opgelegd vanwege ongeregeldheden in het duel met het Portugese Gil Vicente.

AZ kreeg ook een boete van 50.000 euro van de UEFA. Toeschouwers hadden in de wedstrijd in de play-offs van de Conference League voorwerpen op het veld gegooid.

De Alkmaarders beginnen de groepsfase met een uitwedstrijd bij het Oekraïense SK Dnipro-1 op 8 september.