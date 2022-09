Dutch Grand Prix opent met volle tribunes vrije trainingen

De Dutch Grand Prix begint vrijdag met de vrije trainingen. De organisatie van het Formule 1-evenement op het circuit van Zandvoort verwacht 105.000 toeschouwers en daarmee is het uitverkocht. De aanwezigen zullen vooral nieuwsgierig zijn naar de verrichtingen van Max Verstappen op de bochtige, smalle racebaan door de duinen.

Verstappen won vorig jaar de race in Zandvoort, toen de koningsklasse van de autosport na 36 jaar zijn rentree maakte in Nederland. De Limburger van Red Bull werd later dat jaar de eerste Nederlandse wereldkampioen in de Formule 1. Dit jaar won hij al negen grands prix en leidt hij het kampioenschap met riante voorsprong op zijn concurrenten.

Inhalen is lastig op Zandvoort en om die reden mogen de coureurs al voor het ingaan van de laatste bocht voor het rechte stuk naar start en finish hun achtervleugel openzetten. Dat is 300 meter eerder dan vorig jaar. De auto’s kunnen dan zo’n 20 kilometer per uur sneller en daardoor makkelijker inhalen.

De eerste vrije training begint om 12.30 uur, de tweede om 16.00 uur. Er zijn vrijdag ook kwalificatieraces van de Formule 2 en Formule 3.