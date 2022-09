Mercedes-coureurs bovenaan na eerste training Zandvoort

De Mercedes-coureurs George Russell en Lewis Hamilton hebben in de eerste vrije training voor de Grote Prijs van Nederland respectievelijk de eerste en tweede tijd geklokt. De Brit Russell was de snelste op het circuit van Zandvoort in 1.12,455, zevenvoudig wereldkampioen Hamilton zat een kwart seconde achter zijn team- en landgenoot (1.12,695).

Voor Max Verstappen was de training al na 10 minuten voorbij. De wereldkampioen kreeg na zeven rondes te maken met een probleem met de versnellingsbak in zijn Red Bull. Verstappen stapte uit zijn stilgevallen auto en moest lopend terug naar de pits. De sessie was daarmee voor hem voorbij.

Zijn Mexicaanse teamgenoot Sergio Pérez klokte de zevende tijd. Pérez, opgeklommen naar de tweede plaats in het WK-klassement op 93 punten van Verstappen, gaf bijna een seconde toe op Russell. De Mexicaan raakte tijdens de training even de controle over zijn Red Bull kwijt en belandde in het gras, maar wist de omheining te ontwijken. Onder anderen de Haas-coureurs Mick Schumacher en Kevin Magnussen en Daniel Ricciardo (McLaren) schoten de grindbak in. Zij konden de sessie wel vervolgen.

De beste ronde van Verstappen ging in 1.14,714, waarmee hij alleen Williams-coureur Nicholas Latifi (1.15,122) achter zich hield. Veel vervelender voor de Nederlander was dat hij amper data kon verzamelen om de afstelling van zijn auto te verbeteren. Russell en Hamilton reden respectievelijk 29 en 28 rondes, Lando Norris was de meest actieve coureur met 32 rondjes. De Brit van McLaren klokte de vierde tijd, achter de Spanjaard Carlos Sainz van Ferrari.

Om 16.00 uur begint de tweede vrije training op het circuit in de duinen. Zaterdag om 12.00 uur is de derde training, om 15.00 uur gevolgd door de kwalificatie voor de race van zondag. Vorig jaar zegevierde Verstappen in de eerste Dutch GP sinds 1985.