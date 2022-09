Red Bull zoekt naar oorzaak problemen versnellingsbak Verstappen

Het Formule 1-team van Red Bull weet nog niet precies wat de oorzaak is van de problemen met de versnellingsbak in de auto van Max Verstappen. De wereldkampioen moest zijn RB18 in de eerste vrije training na zeven rondjes op het circuit van Zandvoort aan de kant zetten.

“De versnelling schoot ineens van de vierde naar de vijfde versnelling, dus we moeten de auto in de garage bekijken om achter de oorzaak te komen”, zei teambaas Christian Horner op Sky Sports. “Hopelijk kunnen we het probleem verhelpen voor de tweede training begint.”

Horner benadrukte nog maar eens dat de strijd om de wereldtitel wat hem betreft nog lang niet voorbij is, ook al leidt Verstappen met 93 punten voorsprong op zijn teamgenoot Sergio PĂ©rez en 98 punten op Ferrari-coureur Charles Leclerc. “Er zijn nog steeds acht races te gaan, met ook nog een sprintrace. In deze eerste training heeft iedereen kunnen zien hoe gemakkelijk het kan misgaan. Dus wij moeten het hoofd koel houden, ons werk goed blijven doen en elke race op dezelfde manier benaderen. Dan zien we vanzelf hoe het kampioenschap zich zal ontvouwen.”