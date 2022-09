Serena en Venus Williams hebben hun eersterondepartij in het vrouwendubbelspel op de US Open verloren van het Tsjechische duo Lucie Hradecka en Linda Noskova. De zussen verloren met 7-6 (7/5) 6-4 in het Arthur Ashe Stadium, het grootste tennisstadion ter wereld.

Voor de 23-voudig grandslamkampioene Serena Williams is het waarschijnlijk haar laatste toernooi. De wedstrijd tegen de Tsjechen was daardoor mogelijk ook het laatste vrouwendubbelspel van de zussen Williams.