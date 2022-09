Van de Looi neemt Simons en Meijer op in voorlopige groep

PSV’er Xavi Simons, Bjorn Meijer van Club Brugge en Mees Hilgers van FC Twente zijn door bondscoach Erwin van de Looi opgenomen in de voorlopige selectie van Jong Oranje voor de komende twee oefenwedstrijden tegen de leeftijdsgenoten van België (23 september) en Roemenië (27 september). Het drietal maakte nog niet eerder deel uit van de voorlopige groep.

Simons verruilde de voorbije transferperiode Paris Saint-Germain voor PSV en Meijer ging van FC Groningen naar Brugge. Na vier speelronden is de 19-jarige Simons, samen met ploeggenoot Cody Gakpo, gedeeld topscorer van de Eredivisie met zes doelpunten. De 19-jarige Meijer, een verdediger, groeide bij Club Brugge direct uit tot vaste waarde. Hilgers is bij Twente bezig aan zijn derde seizoen in de A-selectie.

Van de Looi nam 29 spelers op in zijn voorlopige groep. Over twee weken maakt de bondscoach zijn definitieve selectie van 23 man bekend.

Jong Oranje doet volgend jaar zomer mee aan het EK in Georgië en Roemenië.