Verstappen valt stil in eerste training Zandvoort

Voor Max Verstappen is het raceweekend voor eigen publiek in Zandvoort slecht begonnen. De wereldkampioen kreeg al vroeg in de eerste training te maken met een probleem met de versnellingsbak in zijn Red Bull. Verstappen moest zijn auto op de baan stil zetten en stapte uit. De training werd tijdelijk stilgelegd.

“Er is iets met de versnellingsbak”, zei de leider in het WK-klassement over de boordradio. Verstappen had op dat moment zeven rondes gereden over het circuit door de duinen. Met een tijd van 1.14,714 stond hij toen bovenaan. Vanwege de technische problemen eindigde de training voor Verstappen al na 10 minuten. Om 16.00 uur begint de tweede training.

De wedstrijdleiding besloot de rode vlag uit te hangen, ten teken dat de sessie werd stilgelegd. De stilgevallen Red Bull werd achterop een kraanwagen van het circuit gehaald. Verstappen moest lopend terug naar de pits. Hij zwaaide ondertussen een paar keer naar de toeschouwers op de tribunes. Bij de start van de eerste vrije training in de Formule 1 waren er 53.000 mensen binnen de poorten van het circuit.

Verstappen was een kwartiertje eerder luid toegejuicht toen hij de pits uitreed. Hij probeerde in een van zijn eerste rondjes de verlengde DRS-zone op het circuit uit. De coureurs kunnen in Zandvoort al voor het ingaan van de laatste bocht, de Arie Luyendijkbocht, hun achtervleugel openklappen om zo extra snelheid te genereren. De organisatie beslist op basis van de ervaringen van de coureurs in de eerste vrije training of de DRS-zone ook in de race 300 meter langer is dan vorig jaar.

Kort voor het begin van de eerste training was al bekend geworden dat Red Bull iets had gedaan aan de versnellingsbak in de auto van Verstappen. Red Bull had daarvoor, met toestemming van de stewards van de FIA, de verzegeling op de versnellingsbak verbroken.