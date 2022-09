Wielrenner Ayuso test positief op corona, maar blijft in Vuelta

Wielrenner Juan Ayuso heeft positief getest op het coronavirus. De Spanjaard van UAE Team Emirates gaat echter gewoon van start in de dertiende etappe van de Ronde van Spanje, laat de ploeg weten.

Volgens ploegarts Adrian Rotunno is Ayuso asymptomatisch en heeft de analyse van zijn PCR-test uitgewezen dat hij een heel laag besmettingsrisico heeft, vergelijkbaar met enkele zaken die dit jaar in de Tour de France plaatsvonden. “We hebben de beslissing genomen in overleg met de medische afgevaardigden van de wedstrijdorganisatie en de wielerunie UCI”, meldt de ploeg. “We zijn ons bewust van de medische situatie van Ayuso en houden hem nauwlettend in de gaten.”

Ayuso staat vijfde in het algemeen klassement. De 19-jarige Spanjaard heeft een achterstand van 4.53 minuten op klassementsleider Remco Evenepoel uit Belgiƫ.