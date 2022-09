Wielrenner Pedersen wint dertiende etappe van Vuelta

Mads Pedersen heeft de dertiende etappe van de Ronde van Spanje gewonnen. De Deen, uitkomend voor Trek-Segafredo, was de sterkste in een sprint die licht bergop ging. De drager van de groen trui verstevigde zo zijn leiding in het puntenklassement.

De Fransman Bryan Coquard eindigde als tweede, vlak voor Pascal Ackermann uit Duitsland. Danny van Poppel kwam als vijfde over de finish. Remco Evenepoel blijft het algemeen klassement aanvoeren na een etappe van Ronda naar Montilla over een glooiend parcours. Hij zag zijn voorsprong op Primoz Roglic (2.41) en Enric Mas (3.03) in de aanloop naar twee loodzware bergetappes geen moment in gevaar komen. Wilco Kelderman blijft de nummer 6 van het algemeen klassement, op 6.28 van Evenepoel.

Julius van den Berg ging in de aanval in de dertiende etappe. De Nederlander, uitkomend voor EF Education-EasyPost, was de eerste drager van de bergtrui in deze Vuelta. Hij ging ook al voor zijn kansen in de derde en vierde etappe. Dit keer kreeg de Spanjaarden Ander Okamika en Joan Bou. Het drietal reed lang op kop, maar werd 10 kilometer voor de finish achterhaald door het peloton.

De ploeg van Trek-Segafredo was er verantwoordelijk voor dat Van den Berg en de twee Spanjaarden niet om de ritzege konden strijden. Pedersen beloonde het vele werk van zijn ploeggenoten met de ritzege.