Koolhof met moeite naar derde ronde dubbelspel US Open

Tennisser Wesley Koolhof heeft met de nodige moeite de derde ronde bereikt van het mannendubbelspel op de US Open. De beste dubbelspeler van Nederland was samen met zijn Britse partner Neal Skupski met 6-3 6-7 (5) 6-4 te sterk voor de Amerikanen Nathaniel Lammons en Jackson Withrow.

In de derde set ging het gelijk op, maar bij 5-4 benutten Koolhof en Skupski hun tweede wedstrijdpunt omdat de Amerikanen een dubbele fout sloegen.

Koolhof en Skupski zijn als tweede geplaatst in New York. Ze nemen het in de derde ronde op tegen de Australiƫrs Matthew Ebden en Max Purcell, die deze zomer Wimbledon wisten te winnen.

Het duo Koolhof/Skupski heeft dit seizoen al zes titels veroverd en geldt als titelkandidaat. De 33-jarige Koolhof, al zeker van deelname aan de ATP Finals, is de nummer 4 van de wereld.