Miller pakt voor het eerst in vier jaar pole in MotoGP

De Australische motorcoureur Jack Miller heeft voor het eerst in vier jaar poleposition veroverd in de MotoGP. De 27-jarige coureur pakte op zijn Ducati pole voor de Grote Prijs van San Marino op het circuit van Misano. In 2018 deed hij dat ook in Argentinië. Dat betekende toen voor Miller zijn eerste pole in de MotoGP.

Een dag voor de GP van San Marino was de Australiër de snelste in de kwalificatie met een tijd van 1.31,899. Miller bleef zijn teamgenoot Francesco Bagnaia 0,015 seconde voor. De Italiaan, winnaar van de laatste drie grands prix, start de race op zondag echter vanaf de vijfde plek. Bagnaia moet voor straf drie plekken naar achteren op de startopstelling omdat hij tijdens de vrije training een andere coureur had gehinderd.

De kopman van Ducati staat in het WK op de derde plaats, met 44 punten achterstand op titelverdediger Fabio Quartararo. De Fransman van Yamaha kwam in de kwalificatie niet verder dan de achtste plaats, op 0,347 van Miller. Quartararo begint de GP van San Marino wel vlak voor zijn voornaamste rivaal Aleix Espargaró, die de negende tijd klokte. De Spanjaard staat 32 punten achter in het WK-klassement.

In de Moto2 start Bo Bendsneyder zondag vanaf de veertiende plaats, Zonta van den Goorbergh vanaf plek 26. De Italiaan Celestino Vietti pakte poleposition, ondanks een crash aan het einde van de kwalificatie. Vietti had op dat moment al de beste tijd op zijn naam staan. WK-leider Ai Ogura uit Japan start vanaf de achtste plek, met zijn voornaamste rivaal Augusto Fernández naast zich op positie negen. De Spanjaard heeft 1 punt minder dan Ogura. Vietti staat op de derde plaats in het WK, met 27 punten achterstand.