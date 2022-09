Motorcoureur Bendsneyder bestraft voor gevaarlijk rijden

Motorcoureur Bo Bendsneyder is bestraft voor gevaarlijk rijgedrag in de derde training van de Grote Prijs van San Marino. De Nederlandse coureur van het Pertamina Mandalika SAG Team in de Moto2 heeft als straf een zogenoemde ‘long lap penalty’ gekregen en moet dan tijdens de race van zondag een extra lus in een ronde maken.

Bendsneyder had volgens de stewards “langzaam op de racelijn gereden, waarmee hij een gevaarlijke situatie voor andere rijders heeft veroorzaakt”. Tegen de beslissing kan geen beroep worden aangetekend.