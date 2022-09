Oud-kampioen Rosberg ziet ‘fantastische comeback’ van Verstappen

Oud-wereldkampioen Formule 1 Nico Rosberg sprak bij de Dutch Grand Prix van een “fantastische comeback” van Max Verstappen in de derde en laatste vrije training op het circuit van Zandvoort. “Gisteren waren ze nergens, maar ze hebben bij Red Bull duidelijk een aantal veranderingen in de afstelling gevonden die hem een stuk sneller hebben gemaakt”, zei de Duitser, die bij Sky Sports als analist actief is. “Max kan straks in de kwalificatie voor pole gaan en dat had niemand verwacht na de trainingen van gisteren.”

Verstappen reed in de derde vrije training de derde tijd. Hij gaf 0,161 seconde toe op Charles Leclerc van Ferrari, die de snelste was. In de trainingen van vrijdag ging het moeizaam. Verstappen viel in de eerste sessie al na 10 minuten uit met een kapotte versnellingsbak en zette in de tweede training de achtste tijd neer. Hij was bijna zeven tienden van een seconde langzamer dan Leclerc.

Rosberg werd in 2016 wereldkampioen in een Mercedes.