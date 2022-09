Serena Williams deed een kwart eeuw mee om de prijzen

Na bijna een kwart eeuw is er een einde gekomen aan het tijdperk van Serena Williams. De 40-jarige Amerikaanse kwam vrijdag op de US Open voor het laatst in actie. Ze deed liefst 25 seizoenen mee om de prijzen.

Als 16-jarige deed Williams in 2008 voor het eerst mee aan een grandslamtoernooi. Op de Australian Open won ze een partij, waarna ze voor het eerst haar zus Venus trof op het allerhoogste niveau. De tenniswereld keek met ontzag naar de krachtige tieners, die toen nog beiden met kralen in hun haren speelden. De twee jaar oudere Venus, die enkele maanden daarvoor al had verbaasd met een finaleplaats op de US Open, won in twee sets en haalde uiteindelijk de kwartfinales in Melbourne.

Het eerste grote succes liet ruim anderhalf jaar op zich wachten voor Serena Williams. In september van 1999 won ze de US Open door de als eerste geplaatste Martina Hingis in de finale met 6-3 7-6 te verslaan. Een ster was geboren.

De tweede grandslamtitel volgde echter, mede door de moordende concurrentie, niet zo snel als verwacht. In 2002 was ze in de eindstrijd van Roland Garros haar zus Venus, die toen inmiddels vier majors achter haar naam had, de baas. Serena Williams bleef het hele jaar ongeslagen op de grand slams en won ook Wimbledon en de US Open. Begin 2003 maakte ze haar zogenoemde ‘career grand slam’ compleet. Een iets mindere fase volgde vanwege blessures en andere bezigheden. In 2006 speelde ze slechts twee grand slams en kwam ze niet voorbij de vierde ronde.

Ook in de periode van half 2012 tot en met begin 2017 was Williams dominant. In het tijdsbestek van vijf jaar won ze liefst tien grand slams. Na het winnen van de finale van de Australian Open in 2017, uitgerekend tegen haar zus Venus, bleek Serena zwanger. Ze keerde nog terug, maar tot een 24e grandslamtitel kwam het nooit.

Williams, ook goed voor vier gouden olympische medailles, won liefst 73 WTA-titels en sloeg bijna 100 miljoen dollar aan prijzengeld bij elkaar. In totaal voerde ze 319 weken de wereldranglijst aan.