Tennissers noemen invloed Serena Williams op sport immens

Actieve en gestopte tennissers noemen de rol die Serena Williams heeft gehad in de sport immens. De 40-jarige Amerikaanse werd vrijdag (plaatselijke tijd) in de derde ronde van de US Open uitgeschakeld en speelde daarmee waarschijnlijk haar laatste officiële tenniswedstrijd. “Ze is een inspiratie voor heel veel mensen wereldwijd”, reageerde Rafael Nadal.

“Serena heeft zo veel aan het tennis gegeven en we mogen zo gelukkig zijn dat we zo lang zo’n geweldige ambassadeur voor de sport hebben gehad als Serena”, liet Nadal weten. De Spanjaard, die met 22 grandslamzeges er één minder heeft dan Williams, wenst haar het allerbeste en hoopt haar nog vaak te zien in de tenniswereld. “Ze verdient het om te doen wat ze wil op dit moment in haar leven.”

Volgens het 78-jarige tennisicoon Billie Jean King heeft Williams met haar “ongelofelijke” carrière haar stempel op de tennisgeschiedenis gedrukt. Coco Gauff bedankt Williams voor haar inspiratie. “Het is dankzij jou dat ik in deze droom geloof”, zegt de 18-jarige Amerikaanse die zich plaatste voor de vierde ronde op Flushing Meadows. “De invloed die je hebt gehad op mij is niet in woorden te beschrijven en daarvoor dank ik je, grootste aller tijden!”

Volgens Angelique Kerber heeft Williams het tennis voor altijd veranderd. “Door alle moeilijk fases in je carrière was de liefde voor de sport altijd aanwezig. Het is echt een eer geweest om te mogen spelen in het tijdperk dat jij hebt bepaald.”

De 34-jarige Duitse tennisster is zelf afwezig op de US Open. Ze meldde zich in augustus af omdat ze zwanger is. “Ik voel me bevoorrecht dat ik enkele van de meest memorabele wedstrijden in mijn carrière met jou heb mogen delen”, meldt ze op Twitter. Kerber won in 2016 de Australian Open door Williams in de finale te verslaan. Datzelfde jaar verloor ze de finale van Wimbledon van de Amerikaanse. In 2018 wist ze de Amerikaanse wel te kloppen in de finale van Wimbledon.