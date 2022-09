Tweede ritzege Carapaz in Vuelta, leider Evenepoel verliest tijd

Richard Carapaz heeft zijn tweede ritzege in drie dagen geboekt in de Ronde van Spanje. De wielrenner uit Ecuador was de sterkste in de veertiende etappe, een bergetappe over ruim 160 kilometer met de aankomst op de Sierra de la Pandera. Klassementsleider Remco Evenepoel verloor voor het eerst tijd op zijn concurrenten voor de eindzege, maar de Belg behield wel de rode trui.

Carapaz maakte deel uit van een kopgroep van tien renners die al vroeg in de etappe was ontstaan. De renner van Ineos Grenadiers, die vorig jaar in Japan olympisch goud pakte in de wegwedstrijd, won donderdag al de twaalfde etappe. Carapaz was toen ook de beste in een aankomst bergop. Wilco Kelderman eindigde in die rit als tweede.

Primoz Roglic, de afgelopen drie jaar winnaar van de Vuelta, opende zaterdag op zo’n 4 kilometer van de finish de aanval op Evenepoel. Daarvoor had zijn ploeggenoot Robert Gesink van Jumbo-Visma kilometerslang tempo gemaakt aan kop van het peloton. Evenepoel moest de Sloveen en ook Enric Mas, de nummer 3 van het klassement, laten gaan. De Belg reed in zijn eigen tempo naar boven en wist de schade beperkt te houden.

Roglic eindigde op 8 seconden van Carapaz in gezelschap van de Colombiaan Miguel Ángel López als derde en haalde een kleine minuut af van zijn achterstand op de Belg in het klassement. Evenepoel kwam als achtste over de streep, vlak na Thymen Arensman (Team DSM) die op de zevende plaats de beste Nederlander was. Kelderman (Bora-hansgrohe) eindigde als tiende.

Roglic verkleinde zijn achterstand tot 1 minuut en 49 seconden. De Spanjaard Mas staat derde op 2.43 minuten van de 22-jarige kopman van Quick-Step – Alpha Vinyl, die in de eerste twee weken van de Vuelta ongenaakbaar was. Evenepoel reed echter nog nooit een ronde van drie weken uit en het is daarom de vraag of hij zijn vorm kan doortrekken. Vorig jaar stapte hij af tijdens de laatste week van de Giro.

Kelderman zakte in het klassement van de zesde naar de achtste plaats, met een achterstand van bijna 7 minuten op Evenepoel. Arensman klom naar de elfde plaats. De 22-jarige Gelderlander staat 9.14 minuten achter op de nummer 1 van het klassement.

De Vuelta duurt nog een week. Zondag staat weer een bergetappe met een aankomst bergop op het programma. De finish ligt op ruim 2500 meter hoogte op de Alto Hoya de la Mora in de Sierra Nevada.