US Open meldt bezoekersrecord op dag van uitschakeling Williams

De US Open meldt dat een recordaantal mensen vrijdag het grandslamtoernooi heeft bezocht. De vijfde dag van het hoofdtoernooi werd bezocht door 72.039 tennisfans. Nooit eerder kwamen er zoveel mensen op één dag naar het Billie Jean King National Tennis Center in New York.

Serena Williams speelde op primetime haar partij in de derde ronde. De Amerikaanse verloor van de Australische Ajla Tomljanovic en speelde daarmee waarschijnlijk haar laatste tenniswedstrijd.

De toernooiorganisatie meldt dat de dagsessie werd bezocht door 42.202 mensen. In de avond keken 29.837 bezoekers naar onder meer de partijen van Williams, de Rus Daniil Medvedev en de Australiër Nick Kyrgios. Met 23.859 bezoekers in de avond was het Arthur Ashe Stadion waar Williams in actie kwam volledig uitverkocht.