Verstappen moet Red Bull klaarstomen voor kwalificatierace

Op het circuit van Zandvoort begint om 15.00 uur de kwalificatie voor de Grote Prijs van Nederland van zondag in de Formule 1. Vorig jaar veroverde Max Verstappen voor eigen publiek poleposition en een dag later won hij de race.

De wereldkampioen van Red Bull krijgt die eerste startplek dit jaar zeker niet cadeau, want hij reed vrijdag twee moeizame trainingen als voorbereiding. In de eerste sessie stond hij na 10 minuten al aan de kant met een kapotte versnellingsbak, in de tweede sessie noteerde hij slechts de achtste tijd.

Hij mopperde na afloop over weinig grip en geen balans en zal er zaterdag in de derde vrije training, die om 12.00 uur begint, alles aan doen om de juiste afstelling te vinden in zijn Red Bull-auto. Een goede kwalificatie is belangrijk op het bochtige en smalle circuit in de duinen, waar inhalen lastig is.

Dit jaar is wel de zogeheten DRS-zone naar start en finish 300 meter langer gemaakt, zodat coureurs eerder hun achtervleugel kunnen openklappen om extra snelheid te generen en inhalen te vergemakkelijken.

De Ferrari’s en Mercedessen waren het snelst in de trainingen. Charles Leclerc van de Italiaanse renstal noteerde de beste tijd. Hij was bijna 7 tienden van een seconde sneller dan Verstappen. In het kampioenschap leidt de Nederlander met een comfortabele voorsprong op de concurrentie. Hij won dit jaar al negen grands prix.