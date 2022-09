Verstappen pakt opnieuw poleposition op Zandvoort

Max Verstappen heeft net als vorig jaar poleposition veroverd voor de Grote Prijs van Nederland in de Formule 1. De wereldkampioen dook tijdens de kwalificatie op het circuit van Zandvoort in zijn laatste ronde net onder de tijd van Charles Leclerc. De kopman van Red Bull en leider in het WK-klassement was met 1.10,342 net iets sneller dan de twee Ferrari-coureurs.

Leclerc eindigde op 0,021 als tweede, Carlos Sainz als derde op 0,092. Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton klokte in zijn Mercedes de vierde tijd. De Brit gaf 0,306 seconde toe. Sergio Pérez, de Mexicaanse teamgenoot van Verstappen, eindigde in de kwalificatie als vijfde. Pérez zat 0,735 seconde achter de Nederlander.

“Ongelooflijk dit, zeker na onze moeilijke dag van gisteren”, zei Verstappen, die werd opgetild door kickbokser Rico Verhoeven toen hij de trofee voor de pole-winnaar kreeg. Verstappen was vrijdag in de eerste vrije training al na 10 minuten stilgevallen op de baan met een versnellingsbakprobleem. De monteurs van Red Bull wisselden tussen beide trainingen door de versnellingsbak in de auto van de 24-jarige Nederlander. Verstappen kwam in de tweede training niet verder dan de achtste tijd, maar zaterdag toonde hij aan de snelheid weer te pakken te hebben.

De kwalificatie moest tijdens de tweede sessie kort worden stilgelegd nadat vanuit het publiek een rookpot op de baan was gegooid. Ook tijdens het slot van de beslissende sessie (Q3) was aan de zijkant van het asfalt even oranje rook te zien, afkomstig uit een rookpot. De coureurs hadden daar echter ogenschijnlijk geen last van en de kwalificatie kon doorgaan.

Vorig jaar won Verstappen vanaf pole de eerste Dutch GP sinds 1985. Zondag begint de race om 15.00 uur. De tribunes en duinen om het circuit zitten dan volgepakt met naar verwachting zo’n 105.000 toeschouwers. Verstappen heeft in het WK-klassement 93 punten voorsprong op Pérez en 98 punten op Leclerc. Hij is daarmee hard op weg naar zijn tweede wereldtitel.