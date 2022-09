Verstappen toont herstel met derde tijd in derde training

Max Verstappen heeft de derde vrije training voor de Grote Prijs van Nederland benut om zijn Red Bull op snelheid te krijgen. De wereldkampioen reed in een nog verre van foutloos rondje de derde tijd. Hij klokte 1.11,793 en zat daarmee slechts 0,161 seconde achter Charles Leclerc, die in zijn Ferrari de snelste was met een tijd van 1.11,632. George Russell noteerde in zijn Mercedes de tweede tijd: 1.11,698.

Verstappen zal tevreden zijn over de vorderingen die hij heeft gemaakt, want vrijdag ging het in de vrije trainingen moeizaam. Hij viel in de eerste sessie al vlot uit met een kapotte versnellingsbak en kwam in de tweede training niet verder dan de achtste tijd.

Werk aan de winkel voor hem en zijn team om de auto te verbeteren, zei hij na afloop. Dat lijkt gelukt, ook al miste hij vooral in bocht 3, de Hugenholtz, duidelijk nog grip. Maar de Nederlandse publiekslieveling ging hard en met lef over het smalle en bochtige circuit, waar de tribunes zo goed als helemaal vol zaten. Het gejuich van zijn tienduizenden fans was tot in de wijde omtrek hoorbaar.

De kwalificatierace om 15.00 uur belooft spannend te worden, omdat de verschillen tussen de beste rijders klein zijn. Ook de Spanjaard Carlos Sainz (Ferrari) en de Britse zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton (Mercedes), die respectievelijk de vierde en vijfde tijd reden in de derde training, kunnen mogelijk meedoen in de strijd om de beste startpositie voor de race op zondag. Vorig jaar veroverde Verstappen poleposition en won hij een dag later ook de Dutch Grand Prix.

De Nederlander gaf het publiek meteen waar voor zijn geld. Hij joeg in zijn eerste geklokte ronde zijn Red Bull over de baan en zette een tijd neer, waarmee hij tot diep in de training veruit de snelste was. Pas toen de concurrenten op verse banden een rondje reden waarin ze de kwalificatie simuleerden, ging de tijd van de Limburger eraan. Leclerc was evenals vrijdag in de tweede training de snelste. Verstappen verbeterde in de slotfase van de sessie ook zijn eigen tijd, ook al glipte hij beide keren weg bij het uitkomen van de Hugenholtz, de kombocht die een hellingsgraad heeft van zo’n 30 procent.