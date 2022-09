Volleybalsters verslaan Japan in aanloop naar WK

De Nederlandse volleybalsters hebben in de aanloop naar het WK weer een overwinning geboekt. De ploeg van bondscoach Avital Selinger versloeg Japan in MartiniPlaza in Groningen met 3-0: 25-18 25-20 25-22. Zondag staan beide ploegen opnieuw tegenover elkaar, dan in het Topsportcentrum in Rotterdam.

Vorige week speelde Oranje in Belgrado twee keer tegen wereldkampioen Servië. De eerste wedstrijd werd met 3-1 verloren, maar de tweede won Nederland met dezelfde cijfers. De volleybalsters bereiden zich voor op het WK, dat in Nederland en Polen wordt gehouden. De ploeg van Selinger opent het toernooi op vrijdag 23 september in Arnhem tegen Kenia. Kameroen, Puerto Rico, België en Italië zijn de andere tegenstanders in de groepsfase.